Сотрудники ФСБ изъяли в Волновахе 1,5 тысячи книг экстремистского содержания
- РИА Новости
Об этом сообщили в управлении.
«В ходе обыска в местах хранения изъято более 1,5 тыс. книг, изданных с 2014 по 2022 год», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, изъяты учебные материалы по начальной военной подготовке для школьников 10—11 классов, созданные по военным стандартам НАТО.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники полиции совместно с росгвардейцами обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области.