Сотрудники ФСБ изъяли в Волновахе 1,5 тысячи книг экстремистского содержания

Управление ФСБ России по ДНР изъяло в Волновахе более 1,5 тыс. книг экстремистского содержания.

Об этом сообщили в управлении.

«В ходе обыска в местах хранения изъято более 1,5 тыс. книг, изданных с 2014 по 2022 год», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, изъяты учебные материалы по начальной военной подготовке для школьников 10—11 классов, созданные по военным стандартам НАТО.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники полиции совместно с росгвардейцами обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области.