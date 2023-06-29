C 1 сентября 2024 года: в Минпросвещения анонсировали появление в школах предмета «Основа безопасности и защита Родины»

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах с 1 сентября 2024 года, заявили в Минпросвещения. По данным представителей ведомства, в настоящее время формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой новой учебной федеральной программы. В неё войдут представители Минобороны и МЧС. В Совете Федерации и Госдуме положительно оценили готовящиеся изменения, отметив, что тема поддержки и защиты Родины сегодня является самой важной для страны.

В российских школах с 2024 года появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», заявила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева в Госдуме на круглом столе по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе».

«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — приводит слова Тимофеевой РИА Новости.

По её словам, параллельно будет идти подготовка нового учебника. Наряду с этим планируется скорректировать государственные образовательные стандарты. Как уточнила Тимофеева, речь идёт о правках «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания».

Ранее о рассматриваемых изменениях в школьной программе заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В интервью РИА Новости, опубликованном 21 июня, он рассказал, что существующий курс «Основ безопасности жизнедеятельности» следует развивать.

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«И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины», — рассказал министр.

По словам главы Минпросвещения, начальная военная подготовка в школах не является нововведением, её элементы всегда были частью школьной программы.

В то же время Кравцов отметил, что современная программа уроков ОБЖ шире, чем начальная военная подготовка в школах. По его словам, она включает в себя вопросы оказания различной помощи, техногенные, природные катастрофы, которые могут произойти, и как школьникам действовать в таких ситуациях.

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Отметим, что в декабре 2022 года Кравцов утвердил программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на истории.

«Разумное сбалансированное решение»

В Совете Федерации и Госдуме положительно оценили готовящиеся изменения. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT отметила, что среди родителей, педагогов, учителей, общественности долго обсуждался вопрос нового наполнения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», либо возвращения начальной военной подготовки.

«На наш взгляд, это как раз разумное сбалансированное решение — «Основа безопасности и защита Родины», которая включает в себя целый комплекс вопросов. Это будет система, безусловно, которая, с одной стороны, даст детям навыки основ безопасности жизнедеятельности, но в то же время и будет сделан акцент на патриотическом воспитании», — сказала сенатор.

Решение ввести соответствующий курс Гумерова назвала своевременным. Она выразила надежду, что предмет займёт достойное в школьной программе.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что тема поддержки и защиты Родины сегодня является самой важной для страны.

«Главное, чтобы переименование тех или иных курсов и направлений не сводилось просто к изменению их названий. Это должно сопровождаться дополнительной программой, заложенной в курс обучения», — сказал он в беседе с RT.

По словам парламентария, изменения такого рода следует в первую очередь обсуждать с учительским сообществом России и с родителями детей.

«Для них этот вопрос наиболее актуален на сегодняшний день», — заключил собеседник RT.