Кравцов: Минпросвещения может переименовать ОБЖ в «Основы безопасности и защита родины»
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Об этом Кравцов рассказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил министр, уроки ОБЖ включают в себя курс начальной военной подготовки.
Кравцов добавил, что на эти уроки можно приглашать участников специальной военной операции.
«Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита родины», — констатировал он.
В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на истории.