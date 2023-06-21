Кравцов: Минпросвещения может переименовать ОБЖ в «Основы безопасности и защита родины»

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рассматривает возможность переименования уроков Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита родины».

Об этом Кравцов рассказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил министр, уроки ОБЖ включают в себя курс начальной военной подготовки.

Кравцов добавил, что на эти уроки можно приглашать участников специальной военной операции.

«Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита родины», — констатировал он.

В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на истории.