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Кравцов: Минпросвещения может переименовать ОБЖ в «Основы безопасности и защита родины»

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Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рассматривает возможность переименования уроков Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита родины».
Кравцов: Минпросвещения может переименовать ОБЖ в «Основы безопасности и защита родины»
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Об этом Кравцов рассказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил министр, уроки ОБЖ включают в себя курс начальной военной подготовки.

Кравцов добавил, что на эти уроки можно приглашать участников специальной военной операции.

«Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита родины», — констатировал он.

В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на истории.

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