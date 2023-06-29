Минпросвещения: предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится с 2024 года

Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме заявила, что предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах с 2024 года.

«У нас появляется новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины»... На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что параллельно ведомство будет вести работу над новым учебником для основной и средней школы.

Тимофеева уточнила, что с 1 сентября 2024 года дети начнут заниматься по соответствующей учебной программе.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рассматривает возможность переименования уроков основ безопасности жизнедеятельности в «Основы безопасности и защита Родины».