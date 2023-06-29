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Вице-спикер ГД Чернышов: тема поддержки и защиты Родины сегодня самая важная для страны

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Анастасия Румянцева
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах с 2024 года.
Вице-спикер ГД Чернышов: тема поддержки и защиты Родины сегодня самая важная для страны
  • РИА Новости

«Тема поддержки и защиты Родины сегодня самая важная для нашей страны. Главное, чтобы переименование тех или иных курсов и направлений не сводилось просто к изменению их названий. Это должно сопровождаться дополнительной программой, заложенной в курс обучения. Пока эту программу нам не презентовали ждём», — пояснил он.

По словам парламентария, изменения такого рода надо в первую очередь, обсуждать с учительским сообществом России и с родителями детей.

«Для них этот вопрос наиболее актуален на сегодняшний день», — заключил собеседник RT. 

Ранее заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме заявила, что предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах с 2024 года.

Она добавила, что параллельно ведомство будет вести работу над новым учебником для основной и средней школы.

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