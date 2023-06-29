Вице-спикер ГД Чернышов: тема поддержки и защиты Родины сегодня самая важная для страны
- РИА Новости
«Тема поддержки и защиты Родины сегодня самая важная для нашей страны. Главное, чтобы переименование тех или иных курсов и направлений не сводилось просто к изменению их названий. Это должно сопровождаться дополнительной программой, заложенной в курс обучения. Пока эту программу нам не презентовали ждём», — пояснил он.
По словам парламентария, изменения такого рода надо в первую очередь, обсуждать с учительским сообществом России и с родителями детей.
«Для них этот вопрос наиболее актуален на сегодняшний день», — заключил собеседник RT.
Ранее заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме заявила, что предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах с 2024 года.
Она добавила, что параллельно ведомство будет вести работу над новым учебником для основной и средней школы.