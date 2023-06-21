«Осуществил переводы через третьих лиц»: ФСБ задержала россиянина по подозрению в финансировании ВСУ криптовалютой

Житель Хабаровского края задержан по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина через третьих лиц на Украине перечислял криптовалюту на счёт иностранного благотворительного фонда. Как уточнили в ведомстве, средства предназначались для закупки украинской армией беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и другого снаряжения.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, речь идёт об оказании финансовой помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

«Задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования», — заявили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Как следует из опубликованной ФСБ видеозаписи, подозреваемого поместили под стражу в ФКУ СИЗО-2, находящееся на улице Лефортовский Вал в Москве.

Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в финансировании ВСУ криптовалютой

В марте в ФСБ сообщили о задержании жительницы Москвы, которую заподозрили в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». В ведомстве тогда напомнили, что санкции по данной статье УК предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или дохода осуждённого за период до трёх лет.

Предотвращение покушения на представителя власти Запорожской области

Наряду с этим 21 июня УФСБ России по Запорожской области сообщило о предотвращении покушения на сотрудника органа государственной власти региона.

«Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины», — говорится в сообщении УФСБ по региону.

Сотрудники ведомства установили и задержали диверсантов. По местам их жительства и пребывания найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Незадолго до этого в ФСБ также сообщили о пресечении попыток Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области.

В ходе этой работы российские контрразведчики выявили сотрудника украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.

В ФСБ заявили о получении исчерпывающих сведений в отношении проводимых ГУР МО Украины операций. Органы безопасности установили непосредственного исполнителя и пособника, а также изъяли средства совершения преступлений, определили каналы агентурной связи и способы финансирования.

Наряду с этим ЦОС опубликовал видеозапись, на которой исполнитель готовившегося теракта рассказал, что с ним связались представители украинской разведки и предложили сотрудничать в интересах Киева.

Как пояснил задержанный, ему поручили проследить за представителем военно-гражданской администрации Бердянска, а затем сообщили, что чиновника следует ликвидировать, подорвав его автомобиль. Для передачи взрывчатки украинские спецслужбы завербовали женщину, которая должна была поместить соответствующий груз в тайник.

В отношении задержанной пособницы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.