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ФСБ: задержанные в Запорожской области планировали взорвать машину властей Бердянска

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Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска.
ФСБ: задержанные в Запорожской области планировали взорвать машину властей Бердянска
  • РИА Новости

Об этом сообщил задержанный на видео ФСБ России.

«(Координатор. — RT) поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска», — рассказал задержанный.

Ему поручили подорвать автомобиль чиновника.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, возбуждены уголовные дела.

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