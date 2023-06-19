ФСБ: задержанные в Запорожской области планировали взорвать машину властей Бердянска
- РИА Новости
Об этом сообщил задержанный на видео ФСБ России.
«(Координатор. — RT) поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска», — рассказал задержанный.
Ему поручили подорвать автомобиль чиновника.
Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, возбуждены уголовные дела.