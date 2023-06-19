ФСБ пресекла попытку ГУР Украины организовать теракты против властей Запорожской области

ФСБ России пресекла попытку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов России», — говорится в сообщении.

Задержана пособница украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела.

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины.