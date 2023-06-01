«Нарушений госграницы не допущено»: ВС РФ сорвали попытку вторжения украинских террористов в Белгородскую область

Российские военнослужащие не позволили киевскому режиму осуществить теракт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в ночь на 1 июня были сорваны попытки украинских террористических формирований вторгнуться на территорию РФ. Нарушений госграницы допущено не было, противник, понеся существенные потери, был отброшен. Уничтожены более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», один пикап.

Утром 1 июня российские вооружённые силы совместно с подразделениями пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около трёх часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие самоотверженными действиями отразили три атаки украинских террористических формирований. Так, авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику, экипажи тяжёлых огнемётных систем — два удара, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач.

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, на приграничной территории со стороны Украины уничтожены более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», один пикап.

Минобороны: ВС России сорвали новую попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекина

Ранее в оперштабе Белгородской области назвали ложной и не соответствующей действительности информацию о прорыве подразделений ВСУ в направлении города Шебекино. При этом было подчёркнуто, что обстановка в Шебекинском городском округе сложная.

«Жителям Белгородской области поступают звонки от территориальной обороны с просьбами уехать из региона — это фейковые звонки. Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью: вызвать панику среди белгородцев», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также отмечал, что силы противника не смогли попасть на территорию Белгородской области. Вместо этого они вели массированный обстрел Шебекина и окрестных районов. В результате ранения получили восемь человек.

Жители города Шебекино Белгородской области рассказали RT о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ.

«Ночью был кошмар — стреляли сильно. Мы сейчас уже, слава богу, покинули Шебекино, но мой отец пока не может уехать из города», — сообщил один из жителей.

Другой житель города подтвердил, что ночью был сильный обстрел.

«Днём стало немного поспокойнее, но всё равно были прилёты. Сейчас наша семья решила уехать из Шебекина», — сказал местный житель.

Как заявил Дмитрий Песков, президент России постоянно получает доклады о ситуации в городе Шебекино Белгородской области. «Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — цитирует его ТАСС.

Между тем власти Белгорода развернули шесть пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Шебекинского округа. По словам мэра Валентина Демидова, в городе уже приняли 517 жителей Шебекинского округа, 87 из них — дети.

«Самый крупный городской ПВР постепенно заполняется, поэтому всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым. Тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация сегодня в ПВР не требуется. Вы сможете это сделать в течение суток. Прямо сейчас это делать не обязательно», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.