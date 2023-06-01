«Нарушений госграницы не допущено»: ВС РФ сорвали попытку вторжения украинских террористов в Белгородскую область
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Утром 1 июня российские вооружённые силы совместно с подразделениями пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Около трёх часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военнослужащие самоотверженными действиями отразили три атаки украинских террористических формирований. Так, авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику, экипажи тяжёлых огнемётных систем — два удара, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач.
«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — добавил Конашенков.
По данным Минобороны РФ, на приграничной территории со стороны Украины уничтожены более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», один пикап.
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Ранее в оперштабе Белгородской области назвали ложной и не соответствующей действительности информацию о прорыве подразделений ВСУ в направлении города Шебекино. При этом было подчёркнуто, что обстановка в Шебекинском городском округе сложная.
«Жителям Белгородской области поступают звонки от территориальной обороны с просьбами уехать из региона — это фейковые звонки. Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью: вызвать панику среди белгородцев», — говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также отмечал, что силы противника не смогли попасть на территорию Белгородской области. Вместо этого они вели массированный обстрел Шебекина и окрестных районов. В результате ранения получили восемь человек.
Жители города Шебекино Белгородской области рассказали RT о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ.
«Ночью был кошмар — стреляли сильно. Мы сейчас уже, слава богу, покинули Шебекино, но мой отец пока не может уехать из города», — сообщил один из жителей.
Другой житель города подтвердил, что ночью был сильный обстрел.
«Днём стало немного поспокойнее, но всё равно были прилёты. Сейчас наша семья решила уехать из Шебекина», — сказал местный житель.
Как заявил Дмитрий Песков, президент России постоянно получает доклады о ситуации в городе Шебекино Белгородской области. «Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — цитирует его ТАСС.
Между тем власти Белгорода развернули шесть пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Шебекинского округа. По словам мэра Валентина Демидова, в городе уже приняли 517 жителей Шебекинского округа, 87 из них — дети.
«Самый крупный городской ПВР постепенно заполняется, поэтому всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым. Тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация сегодня в ПВР не требуется. Вы сможете это сделать в течение суток. Прямо сейчас это делать не обязательно», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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