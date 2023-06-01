Жители Шебекина Белгородской области рассказали о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ
- Gettyimages.ru
«Ночью был кошмар, стреляли сильно. Мы сейчас уже, слава богу, покинули Шебекино, но мой отец пока не может уехать из города», — сообщил один из жителей.
Другой житель города подтвердил, что ночью был сильный обстрел.
«Днём стало немного поспокойнее, но всё равно были прилёты. Сейчас наша семья решила уехать из Шебекина», — сказал местный житель.
Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».
Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.