Жители Шебекина Белгородской области рассказали о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ

Жители города Шебекино Белгородской области рассказали RT о сильных ночных обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины.

«Ночью был кошмар, стреляли сильно. Мы сейчас уже, слава богу, покинули Шебекино, но мой отец пока не может уехать из города», — сообщил один из жителей.

Другой житель города подтвердил, что ночью был сильный обстрел.

«Днём стало немного поспокойнее, но всё равно были прилёты. Сейчас наша семья решила уехать из Шебекина», — сказал местный житель.

Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.