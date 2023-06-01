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Жители Шебекина Белгородской области рассказали о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ

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Жители города Шебекино Белгородской области рассказали RT о сильных ночных обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины.
Жители Шебекина Белгородской области рассказали о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Ночью был кошмар, стреляли сильно. Мы сейчас уже, слава богу, покинули Шебекино, но мой отец пока не может уехать из города», — сообщил один из жителей.

Другой житель города подтвердил, что ночью был сильный обстрел.

«Днём стало немного поспокойнее, но всё равно были прилёты. Сейчас наша семья решила уехать из Шебекина», — сказал местный житель.

Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.

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