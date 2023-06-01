Минобороны: ВС России сорвали новую попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекина 

Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России совместно с подразделениями ФСБ России утром 1 июня сорвали новую попытку киевского режима провести теракт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области.

По информации оборонного ведомства, около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Отмечается, что в попытке вторжения участвовали до двух мотопехотных рот украинских боевиков, усиленных танками.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований», — заявили в Минобороны.

Ранее в оперштабе Белгородской области опровергли информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении, отметив, что ситуация сложная, слышны звуки боя.