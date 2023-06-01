Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о якобы прорыве войск ВСУ в регион

В оперштабе Белгородской области опровергли информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.

В ведомстве отметили, что ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.

«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В оперштабе заявили, что обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ выросло до пяти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».