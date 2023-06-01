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Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о якобы прорыве войск ВСУ в регион

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В оперштабе Белгородской области опровергли информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.
Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о якобы прорыве войск ВСУ в регион
  • © Настоящий Гладков / Telegram

В ведомстве отметили, что ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. 

«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В оперштабе заявили, что обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ выросло до пяти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».

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