Песков назвал тревожной ситуацию с обстрелами Белгородской области

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».

«Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов... Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры», — сказал он.

Он также добавил, что в данной ситуации Запад вновь демонстрирует своё лицо, так как ничего не говорит об обстреле гражданских объектов боевиками ВСУ в Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в результате обстрела Шебекина ранены четыре человека.

30 мая украинские военные нанесли удары по пункту временного размещения отселённых жителей в Белгородской области.