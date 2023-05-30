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ВСУ обстреляли пункт временного размещения отселённых жителей в Белгородской области

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Украинские военные нанесли удары по пункту временного размещения отселённых жителей в Белгородской области, есть погибшие.
ВСУ обстреляли пункт временного размещения отселённых жителей в Белгородской области
  • РИА Новости

«Сегодня Вооружённые силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселённых муниципальных образований, сельских муниципальных образований Шебекинского округа... Отменил прямой эфир, надеюсь, что все жители поймут», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что есть погибшие и раненые. Подробности Гладков пообещал сообщить позднее.

Ранее Гладков сообщал, что украинские террористы обстреляли два предприятия в Шебекино Белгородской области, на одном из них пострадали четыре человека.

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