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Гладков: четыре человека пострадали при обстреле предприятия в Шебекино со стороны ВСУ

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Украинская армия обстреляла два предприятия в Шебекино Белгородской области, на одном из них пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: четыре человека пострадали при обстреле предприятия в Шебекино со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадали четыре сотрудника предприятия, у них ожоги и отравление угарным газом.

Все пострадавшие госпитализированы, один находится в тяжёлом состоянии.

27 мая в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб строитель.

Также город Шебекино попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка — мальчик и девочка.

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