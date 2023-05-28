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Следственный комитет расследует факты обстрелов Белгородской и Курской областей

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Следственный комитет России будет расследовать факты очередных обстрелов со стороны боевиков ВСУ населённых пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей.
Следственный комитет расследует факты обстрелов Белгородской и Курской областей
  • РИА Новости

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении ведомства.

27 мая в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб строитель.

Также город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.

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