Следственный комитет расследует факты обстрелов Белгородской и Курской областей

Следственный комитет России будет расследовать факты очередных обстрелов со стороны боевиков ВСУ населённых пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении ведомства.

27 мая в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб строитель.

Также город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.