Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино со стороны ВСУ выросло до пяти
По его словам, ВСУ трижды за ночь обстреливали город из БМ-21 «Град».
«По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что три человека госпитализированы.
Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».