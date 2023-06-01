Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино со стороны ВСУ выросло до пяти

Число пострадавших в результате обстрела Шебекино Белгородской области украинскими военными выросло до пяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ВСУ трижды за ночь обстреливали город из БМ-21 «Град».

«По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что три человека госпитализированы.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».