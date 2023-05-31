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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал. Продолжается подомовой обход. 

Глава региона рассказал, что линия электропередачи была повреждена осколками снарядов. На месте работают аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Шебекина ранены четыре человека.

30 мая украинские военные нанесли удары по пункту временного размещения отселённых жителей в Белгородской области.

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