Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал. Продолжается подомовой обход.
Глава региона рассказал, что линия электропередачи была повреждена осколками снарядов. На месте работают аварийные службы.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Шебекина ранены четыре человека.
30 мая украинские военные нанесли удары по пункту временного размещения отселённых жителей в Белгородской области.