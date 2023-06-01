Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
«Обстрел Вооружёнными силами Украины шёл на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Один из пострадавших мужчин находится в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана.
Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».