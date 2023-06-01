Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Два человека пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области украинскими военными, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обстрел Вооружёнными силами Украины шёл на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Один из пострадавших мужчин находится в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить