Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области украинскими военными, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обстрел Вооружёнными силами Украины шёл на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Один из пострадавших мужчин находится в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».