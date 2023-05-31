Гладков: ВСУ вновь обстреляли Шебекино, произошёл пожар на промышленном предприятии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил информацию от главы Шебекинского округа Владимира Жданова о новом обстреле Шебекино со стороны украинской армии.

«Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идёт обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — сообщил он в ходе прямого эфира в Telegram.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».