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Гладков: ВСУ вновь обстреляли Шебекино, произошёл пожар на промышленном предприятии

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил информацию от главы Шебекинского округа Владимира Жданова о новом обстреле Шебекино со стороны украинской армии.
Гладков: ВСУ вновь обстреляли Шебекино, произошёл пожар на промышленном предприятии

«Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идёт обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — сообщил он в ходе прямого эфира в Telegram.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».

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