«Противника на территории не было и нет»: в Белгородской области опровергли прорыв ВСУ в регион
- © пресс-служба губернатора Белгородской области
Оперштаб Белгородской области назвал ложной и не соответствующей действительности информацию о прорыве подразделений Вооружённых сил Украины ночью в Шебекинском направлении.
«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооружённые силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет. Просим жителей Белгородской области сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации», — говорится в сообщении.
Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, Шебекино в ночь на 1 июня находилось под непрекращающимся огнём, ВСУ обстреливали из РСЗО «Град» центр и окраины города. По его словам, ранения получили восемь человек, погибших нет.
«Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооружённые силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идёт массированный обстрел. Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь в Шебекине и в окрестных сёлах», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, администрации районов и городов сейчас занимаются вывозом людей.
«Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилётов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ», — подчеркнул Гладков.
Он также разместил номера телефонов, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде.
Атака БПЛА на Москву
Утром 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении всех ремонтных работ в домах, жители которых были эвакуированы 30 мая после налёта украинских БПЛА. По его словам, было восстановлено остекление квартир, отремонтированы инженерные коммуникации, заменены повреждённые элементы в квартирах и подъездах.
«Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу», — написал он в Telegram.
Террористическую акцию в Московском регионе осуществил киевский режим, подчёркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По данным главы оборонного ведомства, в Москве три беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Ещё пять были сбиты в Московской области зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».
Владимир Путин назвал налёт украинских БПЛА на жилые здания в Москве явным признаком террористической деятельности киевского режима.
Запорожская область
На Запорожском направлении реактивной системой залпового огня «Смерч» нанесён ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. При этом экипажами тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поражено два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного.
Также огнём из миномётов была уничтожена украинская разведгруппа севернее Лобкового. Расчёты САУ «Гвоздика» нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.
На Южно-Донецком направлении военные уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новосёлке, расчёт противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поразили опорный пункт боевиков южнее Водяного.
«Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчёт противотанкового гранатомёта противника в районе Новомихайловки. Экипажем ТОС-1 «Солнцепёк» поражён опорный пункт боевиков в районе Угледара», — добавил он.
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