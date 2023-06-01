Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мэр Москвы Собянин: все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки БПЛА, устранены

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки украинских беспилотников, устранены.
Мэр Москвы Собянин: все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки БПЛА, устранены
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Как рассказал градоначальник в своём Telegram-канале, в первую очередь было восстановлено остекление, чтобы люди могли максимально быстро вернуться в свои квартиры.

По его словам, там, где это было нужно, были отремонтированы инженерные коммуникации, а также заменены повреждённые элементы в квартирах и подъездах.

Собянин рассказал, что дополнительно были обследованы конструкции домов для выявления возможных скрытых нарушений.

«Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни», — сообщил он.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.

Собянин сообщал, что поручил профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить