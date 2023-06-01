Мэр Москвы Собянин: все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки БПЛА, устранены

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки украинских беспилотников, устранены.

Как рассказал градоначальник в своём Telegram-канале, в первую очередь было восстановлено остекление, чтобы люди могли максимально быстро вернуться в свои квартиры.

По его словам, там, где это было нужно, были отремонтированы инженерные коммуникации, а также заменены повреждённые элементы в квартирах и подъездах.

Собянин рассказал, что дополнительно были обследованы конструкции домов для выявления возможных скрытых нарушений.

«Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни», — сообщил он.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.

Собянин сообщал, что поручил профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников.