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Собянин поручил устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников.
Собянин поручил устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников
  • РИА Новости

«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», — написал он в своём Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.

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