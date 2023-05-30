Собянин поручил устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников.

«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», — написал он в своём Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.