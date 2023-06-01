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ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении

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Вооружённые силы России уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении.
ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе н. п. Тягинка уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Также была уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом.

Ранее тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солнцепёк» ВС России нанесла удары по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе посёлка Новосёловское в ЛНР.

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