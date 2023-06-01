Российский «Солнцепёк» ударил по бригаде украинской теробороны в ЛНР
«Огнём из тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесены удары по подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Новосёловское», — цитирует РИА Новости начальника пресс-центра группировки «Запад», полковника Сергея Зыбинского.
Отмечается, что боевые действия велись на Купянском направлении.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 120-мм миномёт с расчётом на Херсонском направлении.