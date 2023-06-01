В Белгороде развернули шесть временных пунктов для жителей Шебекинского округа

В Белгороде развёрнуто шесть пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Шебекинского округа.

Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Решением правительства только в городе Белгороде развёрнуто шесть ПВР», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Белгороде приняли 517 жителей Шебекинского округа, 87 из них — дети.

Ранее число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области украинскими военными выросло до восьми.

Также сообщалось, что выпускников школ Шебекина Белгородской области из-за обстрелов освободили от экзаменов.