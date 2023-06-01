В Белгороде развернули шесть временных пунктов для жителей Шебекинского округа
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
«Решением правительства только в городе Белгороде развёрнуто шесть ПВР», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в Белгороде приняли 517 жителей Шебекинского округа, 87 из них — дети.
Ранее число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области украинскими военными выросло до восьми.
Также сообщалось, что выпускников школ Шебекина Белгородской области из-за обстрелов освободили от экзаменов.