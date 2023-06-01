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Песков: Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине Белгородской области

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Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в городе Шебекино Белгородской области, который последние дни находится под обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины.
Песков: Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что главу государства напрямую информируют региональные и муниципальные власти о мерах по оказанию необходимой помощи местным жителям.

Ранее число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области украинскими военными выросло до восьми.

Также сообщалось, что выпускников школ Шебекина Белгородской области из-за обстрелов освободили от экзаменов.

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