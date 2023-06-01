Песков: Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине Белгородской области
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — цитирует его ТАСС.
Песков добавил, что главу государства напрямую информируют региональные и муниципальные власти о мерах по оказанию необходимой помощи местным жителям.
Ранее число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области украинскими военными выросло до восьми.
Также сообщалось, что выпускников школ Шебекина Белгородской области из-за обстрелов освободили от экзаменов.