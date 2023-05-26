«Наполнить предметной работой»: Путин предложил провести в России пятилетие созидательного предпринимательского труда

Владимир Путин в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия» предложил обсудить идею проведения в стране пятилетия созидательного предпринимательского труда. Как подчеркнул глава государства, эту инициативу нужно наполнить конкретной и предметной работой: улучшать деловой и инвестиционный климат, повышать эффективность и модернизировать отрасли экономики, разрабатывать новые форматы государственно-частного партнёрства.

Владимир Путин предложил провести в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. Такую инициативу президент выдвинул в пятницу, 26 мая, в ходе диалога с членами общественной организации «Деловая Россия». Встреча в Кремле была приурочена ко Дню российского предпринимательства.

«Предлагаю сегодня обсудить ещё одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. И наполнить его не какими-то официальными или квазиофициальными протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой», — сказал глава государства.

Он пояснил, что речь идёт об улучшении делового и инвестиционного климата, о росте эффективности и модернизации отраслей экономики, вопросе кадров и профессионального образования, а также о разработке новых форматов государственно-частного партнёрства, взаимодействии с регионами и муниципалитетами.

Говоря об улучшении делового климата, Путин отметил, что сложившееся в России тесное взаимодействие предпринимательского сообщества и исполнительной власти помогает двигаться в этом направлении.

«Именно при участии деловых кругов в своё время мы начали не точечно, а системно, фронтально снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценку влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчётность и подачу других обязательных сведений», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что в России ситуация с деловым климатом будет улучшаться и дальше, опираясь в первую очередь на мнение предпринимателей.

«Благоприятный конкурентный, деловой климат не создаётся призывами или декларациями, здесь очень важна обратная связь от делового сообщества. Нужно, конечно, отталкиваться от реальных проблем, обозначить, ставить их и последовательно решать», — подчеркнул президент.

«Капиталы, которые получены здесь, должны работать на страну»

Президент неоднократно высказывался о вкладе российского бизнеса в укрепление экономики страны и её будущего. В своём послании Федеральному собранию в феврале 2023 года Путин заявил, что РФ преодолела возникшие в результате введения западных санкций риски в экономике, в частности благодаря предпринимателям.

«Как на уровне государства, так и в бизнесе решения принимались в максимально оперативном режиме. Отмечу, что здесь огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство — об этом нельзя забывать», — сказал глава государства.

Он отметил, что России удалось избежать избыточного административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства.

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Кроме того, в послании президент констатировал, что свобода предпринимательства — важнейший элемент экономического суверенитета. Как пояснил президент, частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре — в непростых условиях обеспечивать рост экономики.

«Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российские предприниматели должны понимать, что их источники благополучия и будущее должны быть «только здесь, в родной стране, в России».

«Тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на её национальное развитие», — заявил Путин.

Президент выразил уверенность, что российское общество и государство обязательно поддержат предпринимателей, которые вкладывают в РФ.

«Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперёд», — заключил глава государства.