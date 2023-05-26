Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».
«Я предлагаю сегодня обсудить ещё одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда», — цитирует Путина ТАСС.
Как отметил российский лидер, во время пятилетия необходимо предпринять меры, направленные на улучшение делового и инвестиционного климата в стране.
Ранее Путин во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым поднял вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства в новых регионах.