Путин поручил до 1 июня представить идеи по снижению давления на бизнес

Президент России Владимир Путин поручил РСПП до 1 июня представить идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать... представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в поручении.

Представить предложения необходимо в срок до 1 июня.

В конце марта Путин заявил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.