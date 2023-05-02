Путин поручил до 1 июня представить идеи по снижению давления на бизнес

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Президент России Владимир Путин поручил РСПП до 1 июня представить идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес.
Путин поручил до 1 июня представить идеи по снижению давления на бизнес
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать... представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в поручении.

Представить предложения необходимо в срок до 1 июня.

В конце марта Путин заявил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.

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