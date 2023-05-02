Путин поручил до 1 июня представить идеи по снижению давления на бизнес
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Рекомендовать... представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в поручении.
Представить предложения необходимо в срок до 1 июня.
В конце марта Путин заявил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.