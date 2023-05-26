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Путин об уходе западных компаний: не было бы счастья, да несчастье помогло

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Российский президент Владимир Путин, говоря об уходе западных компаний с российского рынка, вспомнил выражение «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Путин об уходе западных компаний: не было бы счастья, да несчастье помогло
  • РИА Новости

Заявление президента приводит ТАСС. 

По его словам, российскому бизнесу на фоне деятельности западных компаний «воздуха не хватало».

Он отметил, что в настоящее время отечественный бизнес активно осваивает ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов.

«Напомню, что в начале 1990-х годов, — вы, собственно, знаете это лучше, чем кто бы то ни был, — наш рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям», — сказал президент.

По его словам, пришло время возвращать свои позиции российскому бизнесу.

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