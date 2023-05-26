Путин об уходе западных компаний: не было бы счастья, да несчастье помогло

Российский президент Владимир Путин, говоря об уходе западных компаний с российского рынка, вспомнил выражение «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Заявление президента приводит ТАСС.

По его словам, российскому бизнесу на фоне деятельности западных компаний «воздуха не хватало».

Он отметил, что в настоящее время отечественный бизнес активно осваивает ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов.

«Напомню, что в начале 1990-х годов, — вы, собственно, знаете это лучше, чем кто бы то ни был, — наш рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям», — сказал президент.

По его словам, пришло время возвращать свои позиции российскому бизнесу.