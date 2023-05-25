«Для родителей и школьников будет приятная новость»: в Минпросвещения заявили о возвращении серебряных медалей в школы

Со следующего учебного года в российских школах возобновится практика выдачи серебряных медалей, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Систему золотых и серебряных медалей в 2014 году заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении». Как заявили RT в Совете Федерации и Госдуме, возвращение серебряных медалей будет правильным методом поощрения школьников, а также хорошим стимулом к учёбе и поводом для гордости.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российские школы вернутся серебряные медали.

«Для родителей и для школьников будет приятная новость — мы со следующего учебного года вернём серебряные медали», — сказал Кравцов на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что до 2014 года в России отличившихся школьников награждали золотыми и серебряными медалями на федеральном уровне. Для получения золотой медали требовалось иметь оценку «отлично» по всем предметам (речь идёт о полугодовых, годовых и итоговых отметках). Серебро предусматривалось для тех, у кого не больше двух оценок «хорошо».

Начиная с 2009 года наличие золотой медали перестало гарантировать льготы при поступлении в вузы. В новую редакцию закона «Об образовании», вступившую в силу в сентябре 2013 года, практика вручения золотых и серебряных медалей включена не была. Однако в ряде российских субъектов по-прежнему вручали серебряные медали регионального уровня.

Медаль «За особые успехи в учении»

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В 2014 году в России появилась единая федеральная медаль «За особые успехи в учении». Для её получения необходимо было иметь итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, а также достичь других успехов в учёбе — например, сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике профильного уровня и набрать при этом не менее 70 баллов за каждый либо набрать 70 баллов за экзамен по русскому языку и получить пять баллов по математике базового уровня.

Другие варианты достижений, необходимых для получения медали, — сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) с оценкой пять баллов по обязательным учебным предметам либо сдать ЕГЭ и ГВЭ на пять баллов за ЕГЭ по математике базового уровня, на пять баллов за ГВЭ по обязательному учебному предмету и получить не менее 70 баллов по обязательному предмету в форме ЕГЭ.

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В Совете Федерации идею вернуться к практике выдачи серебряных медалей назвали правильной и своевременной. Такую точку зрения в беседе с RT высказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Я сама воспитанница советской школы, и в наше время были золотые и серебряные медали. И конечно, это давало определённые плюсы при поступлении, дополнительные бонусы. Поэтому мне видится эта идея правильной и своевременной», — считает сенатор.

Она также отметила, что если школьник долгие годы получал соответствующие оценки, участвовал в мероприятиях и был поощрён медалью, то это «очень правильная и понятная история».

«Я уверена, что педагогическое и родительское сообщества, а также сами ребята встретят эту новость с положительным настроем», — заключила Гумерова.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя перспективу возвращения серебряных медалей, заявил, что это правильная и важная инициатива.

«На самом деле даже немножко обидно, что она в какой-то момент была убрана. Серебряные медали, золотые медали, которые выдаются учащимся школ, — это стимул и повод для гордости», — подчеркнул парламентарий.