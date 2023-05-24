В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
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Об этом сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к проекту сказано, что предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия.
Кроме того, предлагается дополнить принципы госполитики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин выступил за то, чтобы расширить список иностранных языков, изучаемых в школах.
18 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением разрешить пересдачу ЕГЭ летом.