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В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

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В Госдуму внесли проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде.
В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту сказано, что предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия.

Кроме того, предлагается дополнить принципы госполитики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин выступил за то, чтобы расширить список иностранных языков, изучаемых в школах.

18 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением разрешить пересдачу ЕГЭ летом.

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