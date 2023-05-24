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Депутат Смолин предложил расширить список изучаемых в школах иностранных языков

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин выступил за то, чтобы расширить список иностранных языков, изучаемых в школах.

«Я за то, чтобы мы разнообразили изучение языков в школах. В советский период кроме английского изучали немецкий и французский. Сейчас в некоторых школах изучают китайский и правильно делают. Я бы, например, подумал об изучении испанского, потому что большая часть Латинской Америки говорит по-испански, Бразилия — по-португальски», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, хорошо, что языки африканских народов предложено изучать не вместо английского, а на факультативной основе.

Со своей стороны, заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН отметил, что базовым должен оставаться английский язык, поскольку сейчас он международный.

«А потом ребята могут учить и африканские языки... Это совершенно нормальная история. Понятно, что ни один африканский язык не заменит знание европейских языков, но этого никто и не отрицает», — сказал эксперт.

Ранее ТАСС сообщал, что с сентября 2023 года в четырёх школах Москвы начнётся преподавание африканских языков. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

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