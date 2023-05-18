Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил разрешить пересдавать ЕГЭ летом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением разрешить пересдачу ЕГЭ летом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

«Прошу Вас рассмотреть возможность организации пересдачи Единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трёх месяцев перед началом нового учебного года», — заявил он.

Чернышов отметил, что это решение «позволит школьникам чувствовать себя увереннее и продемонстрировать лучшие результаты».

Ранее Министерство просвещения России со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову сообщало, что изменений в Едином госэкзамене в 2023 году не будет.

Также глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вряд ли претерпит серьёзные изменения в ближайшие десять лет.