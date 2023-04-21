Объявлены лауреаты олимпиады для школьников «Умножая таланты»

Стали известны итоги олимпиады «Умножая таланты», направленной на поддержку одарённых старшеклассников в рамках программы «Родные города».

Об этом сообщает Life.ru.

В образовательном проекте приняли участие более тысячи школьников. Они соревновались в решении задач по математике, информатике, химии и инженерии.

Победили учащиеся из Тюмени, Мегиона и Оренбурга, в числе призёров — представители Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала.

Они получат бонусные баллы к результатам ЕГЭ. Для призёров, которые поступят в университет, проект предусматривает устройство на стажировку в технологические центры «Газпром нефти».

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.