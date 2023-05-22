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В Подмосковье внедрят цифровую систему «Моя школа»

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Осенью в Московской области внедрят цифровую систему «Моя школа». Соответствующее соглашение заключили губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы с Москвой работаем в партнёрстве в разных сферах, и образование — это наше стратегическое направление. От этого подписания, самое главное, выиграют ученик и учитель», — заявил Воробьёв.

По его словам, универсальная система позволяет детям улучшить свои знания в разных отраслях, качественно подготовиться к ЕГЭ.

«Учителя, школьники и родители смогут пользоваться такими удобными цифровыми сервисами, как электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащегося, библиотека электронных материалов и многими другими», — сказал, со своей стороны, Собянин.

Столичные власти помогут Подмосковью внедрить систему и обеспечат техподдержку. В качестве основы взяли платформу «Московская электронная школа».

Ранее руководитель школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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