В Подмосковье внедрят цифровую систему «Моя школа»

Осенью в Московской области внедрят цифровую систему «Моя школа». Соответствующее соглашение заключили губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы с Москвой работаем в партнёрстве в разных сферах, и образование — это наше стратегическое направление. От этого подписания, самое главное, выиграют ученик и учитель», — заявил Воробьёв.

По его словам, универсальная система позволяет детям улучшить свои знания в разных отраслях, качественно подготовиться к ЕГЭ.

«Учителя, школьники и родители смогут пользоваться такими удобными цифровыми сервисами, как электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащегося, библиотека электронных материалов и многими другими», — сказал, со своей стороны, Собянин.

Столичные власти помогут Подмосковью внедрить систему и обеспечат техподдержку. В качестве основы взяли платформу «Московская электронная школа».

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