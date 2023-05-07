«Чувствует себя хорошо»: Прилепина вывели из медикаментозной комы после операции

Захар Прилепин успешно выведен из медикаментозного сна, он находится в бодром расположении духа, сообщили в пресс-службе сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также сообщил, что Прилепин находится в сознании. Накануне был взорван автомобиль Прилепина, погиб один человек. По горячим следам задержали ранее судимого уроженца Украины Александра Пермякова. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна. Накануне он получил ранения в результате детонации взрывного устройства в автомобиле.

«В бодром расположении духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — заявила RT пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также сообщил, что Прилепин в сознании. «По словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал он в своём Telegram-канале.

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области был взорван автомобиль Захара Прилепина. В транспортном средстве находились он и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Писатель получил ранение, его сопровождающий погиб.

Следствие возбудило дело по статье «Теракт». Генпрокуратура взяла на контроль ход расследования дела.

По горячим следам был задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. Им оказался уроженец Украины Александр Пермяков.

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Как рассказала RT его сестра Ирина, мужчина был судим за хулиганство и разбой ещё в подростковом возрасте. По её словам, с 2015 года брат служил в ополчении ДНР, куда пошёл добровольцем. В 2023-м Пермяков получил паспорт гражданина РФ. Родным говорил, что работает на стройке в Москве.

В ходе допроса задержанный признался в работе на спецслужбы Украины.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он даёт показания, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно. После этого он скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населённом пункте», — говорится в сообщении СК.

Как рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семёновский Дмитрий Воеводин, Пермяков был остановлен сотрудниками полиции при выходе из лесного массива в деревне Козлово Нижегородской области. При себе у него было два паспорта: российский и украинский.

«Говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, куропаток, соответственно, тоже не было», — объяснил участковый.

Отметим, что Воеводин, а также замглавы отдела по Семёновскому городскому округу подполковник полиции Екатерина Сиротина и старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов решением главы МВД Владимира Колокольцева награждены ведомственными наградами «за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления».

«Запугать и уничтожить тех, кто говорит правду»

Целью терактов, которые организовывает киевский режим, является запугивание и уничтожение тех, кто говорит правду. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя покушение на Захара Прилепина.

В своём Telegram-канале он напомнил об убийствах политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — подчеркнул он.

При этом в МИД России констатировали, что речь идёт об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы. Как указали на Смоленской площади, ответственность за случившееся несут западные покровители Киева и в первую очередь США.

«Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо», — говорится в заявлении ведомства.