Подозреваемый в подрыве автомобиля Прилепина при задержании утверждал, что ловил куропаток
Об этом рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семёновский Дмитрий Воеводин. Видео с его рассказом опубликовало Министерство внутренних дел.
По его словам, полицейские остановили подозреваемого в деревне Козлово Нижегородской области, после чего установили его личность. Воеводин рассказал, что Пермяков вызвал подозрение у полицейских. В том числе у мужчины обнаружили при себе два паспорта: российский и украинский.
«Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток», — сказал Воеводин.
Полицейский объяснил, что в указанном районе нет ни озера, ни куропаток.
Пермяков рассказал на допросе, что заложил взрывное устройство на пути следования автомобиля Прилепина в Нижегородской области и привёл его в действие дистанционно.
Также мужчина признался, что работал по заданию спецслужб Украины.
6 мая машину писателя Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб, сам Прилепин получил ранения.