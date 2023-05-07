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Подозреваемый в подрыве автомобиля Прилепина при задержании утверждал, что ловил куропаток

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Подозреваемый в подрыве машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина Александр Пермяков при задержании заявлял полицейским, что якобы ловил куропаток на пруду.
Подозреваемый в подрыве автомобиля Прилепина при задержании утверждал, что ловил куропаток

Об этом рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семёновский Дмитрий Воеводин. Видео с его рассказом опубликовало Министерство внутренних дел.

По его словам, полицейские остановили подозреваемого в деревне Козлово Нижегородской области, после чего установили его личность. Воеводин рассказал, что Пермяков вызвал подозрение у полицейских. В том числе у мужчины обнаружили при себе два паспорта: российский и украинский.

«Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток», — сказал Воеводин.

Полицейский объяснил, что в указанном районе нет ни озера, ни куропаток.

Пермяков рассказал на допросе, что заложил взрывное устройство на пути следования автомобиля Прилепина в Нижегородской области и привёл его в действие дистанционно.

Также мужчина признался, что работал по заданию спецслужб Украины.

6 мая машину писателя Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб, сам Прилепин получил ранения.

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