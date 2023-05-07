Подозреваемый в подрыве автомобиля Прилепина при задержании утверждал, что ловил куропаток

Подозреваемый в подрыве машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина Александр Пермяков при задержании заявлял полицейским, что якобы ловил куропаток на пруду.

Об этом рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семёновский Дмитрий Воеводин. Видео с его рассказом опубликовало Министерство внутренних дел.

По его словам, полицейские остановили подозреваемого в деревне Козлово Нижегородской области, после чего установили его личность. Воеводин рассказал, что Пермяков вызвал подозрение у полицейских. В том числе у мужчины обнаружили при себе два паспорта: российский и украинский.

«Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток», — сказал Воеводин.

Полицейский объяснил, что в указанном районе нет ни озера, ни куропаток.

Пермяков рассказал на допросе, что заложил взрывное устройство на пути следования автомобиля Прилепина в Нижегородской области и привёл его в действие дистанционно.

Также мужчина признался, что работал по заданию спецслужб Украины.

6 мая машину писателя Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб, сам Прилепин получил ранения.