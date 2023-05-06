Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил, что привёл в действие бомбу дистанционно
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«На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно», — говорится в заявлении.
Отмечается, что после совершения преступления он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населённом пункте.
Также мужчина признался, что работал по заданию спецслужб Украины.
Следователи подчеркнули, что эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.