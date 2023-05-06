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Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил, что привёл в действие бомбу дистанционно

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Подозреваемый в подрыве машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина рассказал на допросе, что заложил взрывное устройство на пути следования автомобиля писателя и привёл его в действие дистанционно. Об этом сообщили в СК России.
Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил, что привёл в действие бомбу дистанционно
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после совершения преступления он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населённом пункте.

Также мужчина признался, что работал по заданию спецслужб Украины.

Следователи подчеркнули, что эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.

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