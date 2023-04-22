«Возвращаем людей в квартиры»: обнаруженный в Белгороде боеприпас вывезли с территории жилого сектора

В центре Белгорода обнаружен боеприпас большой мощности. Как сообщили в МЧС, снаряд не взрывоопасен. Взрывотехники Минобороны России вывезли его из жилого сектора, чтобы обезвредить на полигоне. В городе был введён режим ЧС регионального уровня, из домов эвакуировали более трёх тысяч человек. Сейчас они возвращаются в свои квартиры. 20 апреля на одной из центральных улиц Белгорода произошёл взрыв в связи с нештатным сходом авиационного боеприпаса при выполнении полёта Су-34 ВКС России.

Днём в субботу, 22 апреля, возле дома по улице Шаландина в центре Белгорода была найдена авиационная бомба.

«Дополнительная информация по ЧП на Шаландина, 15. Сапёрами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м. По предварительным данным, это более трёх тысяч человек», — написал в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, для этих целей выделено 90 единиц транспорта, а все дома, из которых будут вывозить жителей, взяты под охрану. Он также добавил, что всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана.

«Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть всё необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием», — подчеркнул глава региона.

Мэр Белгорода, в свою очередь, призвал горожан сохранять спокойствие, отнестись к ситуации с пониманием и действовать чётко в соответствии с инструкциями сотрудников администрации и полиции. Валентин Демидов уточнил, что для жителей Белгорода будет организовано два пункта сбора, об алгоритме действий их оповестят 50 сотрудников управ.

«Людям предложат с документами и вещами первой необходимости пройти в автобусы на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях. В ПВР будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь. В случае необходимости автомобили на парковках, которые не могут вывезти владельцы, будут перевезены в безопасные места. Работают два эвакуатора», — сообщил он.

В связи с обнаружением боеприпаса большой мощности в Белгороде был введён режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов. Ссылаясь на оценку специалистов-взрывотехников, он заявил, что обнаруженный боеприпас не взрывоопасен.

«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», — цитирует его РИА Новости.

В 15:09 мск Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что снаряд с территории жилого сектора был вывезен. «Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — сообщил он.

Взрыв в Белгороде

Вечером 20 апреля на одной из центральных улиц Белгорода произошёл взрыв, образовалась огромная воронка радиусом 20 м. Как сообщали местные власти, взрывной волной выбило стёкла в близлежащих домах, были повреждены автомобили и повалены столбы линии электропередачи.

Причину случившегося назвали в Минобороны РФ.

«20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полёта Су-34 воздушно-космических сил над городом Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса», — говорилось в сообщении оборонного ведомства.

Сразу после инцидента было начато расследование случившегося. Как выяснилось позднее, в результате инцидента пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации.

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«Одному жителю поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», — пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным городских властей, при взрыве были нанесены повреждения десяти квартирам и восьми автомобилям. Восстановительные работы планируется завершить к июлю.

«Из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор — на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали», — указал глава региона.