МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен

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Найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Потапов.
МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
  • РИА Новости

«Специалисты-взрывотехники оценили обстановку и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.

Вечером 21 апреля Минобороны России заявило, что при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим.

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