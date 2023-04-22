МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен

Найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Потапов.

«Специалисты-взрывотехники оценили обстановку и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.

Вечером 21 апреля Минобороны России заявило, что при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим.