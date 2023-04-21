Гладков: при ЧП в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека

В результате ЧП в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте», — написал он.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва на одном из перекрёстков в центре города повреждено несколько автомобилей, а также есть разрушения в нескольких квартирах.

Он отметил, что всем жителям пострадавших домов предлагается временное размещение в гостинице.