Гладков: при ЧП в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека

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В результате ЧП в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте», — написал он.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва на одном из перекрёстков в центре города повреждено несколько автомобилей, а также есть разрушения в нескольких квартирах.

Он отметил, что всем жителям пострадавших домов предлагается временное размещение в гостинице.

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