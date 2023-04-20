Мэр Белгорода: после взрыва в городе есть разрушения в нескольких квартирах

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Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва на одном из перекрёстков в центре города повреждено несколько автомобилей, а также есть разрушения в нескольких квартирах.

«Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах», — написал он в Telegram.

Всем жителям пострадавших домов предлагается временное размещение в гостинице, отметил Демидов.

Как ранее сообщила «Военная хроника», в Белгороде после попадания неизвестного снаряда рядом с жилыми домами образовалась большая воронка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка.

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