Мэр Белгорода: после взрыва в городе есть разрушения в нескольких квартирах
«Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах», — написал он в Telegram.
Всем жителям пострадавших домов предлагается временное размещение в гостинице, отметил Демидов.
Как ранее сообщила «Военная хроника», в Белгороде после попадания неизвестного снаряда рядом с жилыми домами образовалась большая воронка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка.