Губернатор Гладков: после взрыва в центре Белгорода появилась воронка

После взрыва в Белгороде на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров», — написал он в Telegram.

В результате взрыва есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме.

Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

Сейчас мэр города Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв, а также оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия.

«Вся дополнительная информация позже», — сказал Гладков.

Как ранее сообщила «Военная хроника», в Белгороде после попадания неизвестного снаряда рядом с жилыми домами образовалась большая воронка, предположительно, упала ракета оперативно-тактического комплекса или беспилотник «Стриж» со взрывчаткой на борту.