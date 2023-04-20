Губернатор Гладков: после взрыва в центре Белгорода появилась воронка
- РИА Новости
«ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров», — написал он в Telegram.
В результате взрыва есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме.
Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
Сейчас мэр города Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв, а также оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия.
«Вся дополнительная информация позже», — сказал Гладков.
Как ранее сообщила «Военная хроника», в Белгороде после попадания неизвестного снаряда рядом с жилыми домами образовалась большая воронка, предположительно, упала ракета оперативно-тактического комплекса или беспилотник «Стриж» со взрывчаткой на борту.