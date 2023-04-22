Гладков: жителей 17 многоэтажек эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета

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Жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.
Гладков: жителей 17 многоэтажек эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что сапёры нашли взрывоопасный предмет, взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить его на полигоне.

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более 3 тыс. человек», — написал он в Telegram.

Вечером 21 апреля Минобороны России заявило, что при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим.

Заместитель мэра Белгорода Василий Голиков сообщил, что в городе десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах.

Момент взрыва снаряда в Белгороде попал на видео.

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