Заммэра Белгорода Голиков: десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах

Заместитель мэра Белгорода Василий Голиков сообщил, что в городе десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах.

По его словам, у четырёх квартир зафиксированы повреждения сборных железобетонных конструкций. При этом ещё одна квартира «масштабно пострадала от залития».

«Это пять квартир, которые требуют масштабных общестроительных восстановительных работ», — цитирует его РИА Новости.

Голиков добавил, что ещё пять квартир получили незначительные повреждения.

«Итого у нас статистика на сегодняшний день — десять квартир», — сказал он.

По его словам, также повреждены восемь автомобилей.

Он добавил, что восстановительные работы планируется завершить к июлю.

Накануне вечером Минобороны России заявило, что при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим.