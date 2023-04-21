Заммэра Белгорода Голиков: десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах
- РИА Новости
По его словам, у четырёх квартир зафиксированы повреждения сборных железобетонных конструкций. При этом ещё одна квартира «масштабно пострадала от залития».
«Это пять квартир, которые требуют масштабных общестроительных восстановительных работ», — цитирует его РИА Новости.
Голиков добавил, что ещё пять квартир получили незначительные повреждения.
«Итого у нас статистика на сегодняшний день — десять квартир», — сказал он.
По его словам, также повреждены восемь автомобилей.
Он добавил, что восстановительные работы планируется завершить к июлю.
Накануне вечером Минобороны России заявило, что при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим.