Момент взрыва снаряда в Белгороде попал на видео

В соцсетях появилось видео с моментом падения снаряда и его взрыва в Белгороде. Инцидент произошёл накануне вечером рядом с перекрёстком.

На видеозаписи снаряд падает на парковку около дороги и пробивает асфальт. На 27-й секунде происходит взрыв. Одна из машин в результате взрыва взлетает и падает на крышу магазина.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщил, что в результате взрыва на одном из перекрёстков в центре города повреждено несколько автомобилей, а также есть разрушения в ряде квартир.

Он отметил, что всем жителям пострадавших домов предлагается временное размещение в гостинице.

В Минобороны России пояснили, что при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим.