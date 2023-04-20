В Белгороде после взрыва образовалась воронка

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Антон Кузнецов
В центре Белгорода после взрыва образовалась воронка радиусом 20 м. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ударной волной выбило стёкла в соседнем многоквартирном доме, повреждены автомобили и линии электропередачи. По данным Военной хроники, удар был нанесён ракетой оперативно-тактического комплекса или беспилотником «Стриж». На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
В Белгороде после взрыва образовалась воронка
  • РИА Новости
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  • 20 апреля 2023

    Жителям пострадавших домов предложили временное размещение в гостинице, сообщил Гладков.

  • Как сообщил Гладков, из-за взрывной волны были разбиты стёкла в соседних домах. Повреждены автомобили, повалены столбы линии электропередачи.

  • По данным «Военной хроники», удар был нанесён ракетой оперативно-тактического комплекса или беспилотником «Стриж».

  • «ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 м», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

  • В центре Белгорода после взрыва на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка.

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