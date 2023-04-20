В Белгороде после взрыва образовалась воронка

В центре Белгорода после взрыва образовалась воронка радиусом 20 м. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ударной волной выбило стёкла в соседнем многоквартирном доме, повреждены автомобили и линии электропередачи. По данным Военной хроники, удар был нанесён ракетой оперативно-тактического комплекса или беспилотником «Стриж». На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

РИА Новости