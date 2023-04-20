В Белгороде после взрыва образовалась воронка
- РИА Новости
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20 апреля 2023
Жителям пострадавших домов предложили временное размещение в гостинице, сообщил Гладков.
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Как сообщил Гладков, из-за взрывной волны были разбиты стёкла в соседних домах. Повреждены автомобили, повалены столбы линии электропередачи.
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По данным «Военной хроники», удар был нанесён ракетой оперативно-тактического комплекса или беспилотником «Стриж».
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«ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 м», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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В центре Белгорода после взрыва на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка.