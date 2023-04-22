Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом

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Власти Белгородской области проведут капитальный ремонт в доме, пострадавшем после взрыва.
Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И конечно, основной упор — на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали», — написал он в Telegram.

Гладков рассказал, что пострадавшие в результате взрыва находятся в больницах под наблюдением врачей.

Ранее заместитель мэра Белгорода Василий Голиков сообщил, что в городе десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах.

Момент взрыва снаряда в Белгороде попал на видео.

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