Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И конечно, основной упор — на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали», — написал он в Telegram.
Гладков рассказал, что пострадавшие в результате взрыва находятся в больницах под наблюдением врачей.
Ранее заместитель мэра Белгорода Василий Голиков сообщил, что в городе десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах.
Момент взрыва снаряда в Белгороде попал на видео.